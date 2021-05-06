Elvan: "(Kovid-19 dönemi destekleri) Bugüne kadar yapılan harcama 133,7 milyar lira. Haziran sonuna kadar yaklaşık 176 milyar lira harcama yapmış...
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Elvan: "(Kovid-19 dönemi destekleri) Bugüne kadar yapılan harcama 133,7 milyar lira. Haziran sonuna kadar yaklaşık 176 milyar lira harcama yapmış...

Elvan: '(Kovid-19 dönemi destekleri) Bugüne kadar yapılan harcama 133,7 milyar lira. Haziran sonuna kadar yaklaşık 176 milyar lira harcama yapmış...
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Elvan: "(Kovid-19 dönemi destekleri) Bugüne kadar yapılan harcama 133,7 milyar lira. Haziran sonuna kadar yaklaşık 176 milyar lira harcama yapmış olacağız"

Elvan: "(Kovid-19 dönemi destekleri) Bugüne kadar yapılan harcama 133,7 milyar lira. Haziran sonuna kadar yaklaşık 176 milyar lira harcama yapmış olacağız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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