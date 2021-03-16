Elvan: "Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz"
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Elvan: "Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz"

16.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:58

AA Editör Masası Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

AA Editör Masası

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. (4)

Bakan Elvan: "Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Mali disiplinden bugüne kadar asla taviz vermedik."

Elvan: 'Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz'
Elvan: 'Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz'
Elvan: 'Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz'
Elvan: 'Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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