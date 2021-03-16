Elvan: "Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz"
16.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:58
AA Editör Masası Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.
AA Editör Masası
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. (4)
Bakan Elvan: "Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Mali disiplinden bugüne kadar asla taviz vermedik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey