Elvan: İhracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi, küçük ölçekli firmaya ilave işe aldığı her kişi için KGF...

Elvan: İhracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi, küçük ölçekli firmaya ilave işe aldığı her kişi için KGF kefaletiyle kredi sağlayacağız.