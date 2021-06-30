Elvan: İhracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi, küçük ölçekli firmaya ilave işe aldığı her kişi için KGF...
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Elvan: İhracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi, küçük ölçekli firmaya ilave işe aldığı her kişi için KGF...

Elvan: İhracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi, küçük ölçekli firmaya ilave işe aldığı her kişi için KGF...
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Elvan: İhracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi, küçük ölçekli firmaya ilave işe aldığı her kişi için KGF kefaletiyle kredi sağlayacağız.

Elvan: İhracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi, küçük ölçekli firmaya ilave işe aldığı her kişi için KGF kefaletiyle kredi sağlayacağız.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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Erdoğan'ın müjdesini verdiği ucuz kredi desteği 1 Temmuz'da başlıyor! 100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek
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Elvan: İhracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi, küçük ölçekli firmaya ilave işe aldığı her kişi için KGF... - Haberler Ekonomi
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