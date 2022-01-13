Elvan'ı 'borç para' tartışması sonrası yakmış (2)

ORDU (DHA) - TUTUKLANDI

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, evine gittiği eski eşi Elvan Sözkesen'in (38) üzerine, kapı önünde yanıcı madde jel döküp, ateşe veren Erkan Emiroğlu (38), çıkarıldığı hakimlikçe 'canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.Erkan Emiroğlu'nun, savunmasında, "Eski eşim evi satmak istedi. Ben de karşı çıktım. Maddi konular nedeniyle tartıştık. Yerde pet şişe gördüm. Onu savurdum. İçerisinde yakıcı jel olduğunu bilmiyordum sonra sigaramı yaktığımda aniden alev çıkıp, yanmaya başladı" dediği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet