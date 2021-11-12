Elvan: "Esnafın 2021'den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75'ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız"
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Elvan: "Esnafın 2021'den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75'ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız"
Elvan: "Esnafın 2021'den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75'ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız"
AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet