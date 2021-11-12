Elvan: "Esnafın 2021'den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75'ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız" - Haberler Ekonomi
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Elvan: "Esnafın 2021'den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75'ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız"

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Elvan:

Elvan: "Esnafın 2021'den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75'ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız"

Elvan: "Esnafın 2021'den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75'ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız"

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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