Elvan: "Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elvan: "Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik"

AA - Haberler | Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programında konuştu. (2)

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik"

Elvan: Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik

Elvan: Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik

Elvan: Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik

AA - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 29 bin 482 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 29 bin 482 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title