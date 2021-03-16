Elvan: "Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik"
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Elvan: "Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik"

16.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:37

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. (1)

Elvan: "Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı'nı oluşturduk."

Bakan Elvan: "Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik."

Elvan: 'Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik'
Elvan: 'Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik'
Elvan: 'Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik'
Elvan: 'Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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