Elvan: "Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.