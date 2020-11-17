Elvan: "(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim".