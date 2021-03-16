Elvan: "Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. (17)

Elvan: "Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var."

Elvan: "Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor. Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk