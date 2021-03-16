Elvan: "Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elvan: "Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor"

16.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:30

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. (17)

Elvan: "Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var."

Elvan: "Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor. Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık."

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Elvan: 'Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor'
Elvan: 'Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor'
Elvan: 'Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor'
Elvan: 'Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Akif Ersoy Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elvan: "Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:16:50. #1.14#
title