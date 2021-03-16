Elvan: "Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var."
16.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:24
Elvan: "Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz.
Elvan: "Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var."
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım