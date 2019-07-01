Elvan'dan Tarsus Üniversitesi'ne ziyaret

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Tarsus Üniversitesini ziyaret etti.

Tarsus Üniversitesinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Elvan, ziyarette Rektör Prof. Dr. Orhan Aydın ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Elvan, üniversitelerin güçlü bir ekonomi ve refah toplumun oluşumuna katkı sağladıklarını ifade etti.

Aydın da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitenin mevcut durumu ve akademik yapısı hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA