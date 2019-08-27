Elvan'dan Mersin Metro'su için girişim

27.08.2019 09:48

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Metrosu'nun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Aynı zamanda AK Parti Mersin Milletvekili olan Elvan, yazılı açıklamasında, kent merkezinin en önemli sorunlarından birinin trafik olduğunu belirterek, sorunun çözümü için metro projesinin hayati derecede önemli olduğunu vurguladı.

Çalışmasının, şehir içi ulaşımı rahatlatarak, trafik yoğunluğunu azaltacağını aktaran Elvan, proje için öncelikle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Elvan, tek amaçlarının Mersin'e eserler kazandırmak olduğunu vurgulayarak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardan bu yana konuşulan ve Mersinlilerin beklentileri arasında ilk sırada yer alan Mersin Metrosu'nun yapımı için elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu projenin yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdik. Konuyu nihayete erdirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğim. İnanıyorum ki Mersinli hemşehrilerime bu konuda bir müjde vereceğiz. Görüşmemim sonuçlarını da en kısa sürede Mersin kamuoyu ile paylaşacağım."

Kaynak: AA