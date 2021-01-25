Elvan: "Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elvan: "Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme...

25.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:12
Elvan:

Elvan: "Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar uzatıldı.

Elvan: "Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar uzatıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Türk İtfaiye Instagram Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elvan: "Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 10:14:23. #1.15#
title