Elton Acolatse, Bursaspor'da
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Elton Acolatse, Bursaspor'da

Elton Acolatse, Bursaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, Elton Acolatse transferini resmen duyurdu.

Bursaspor, Elton Acolatse transferini resmen duyurdu. Hollandalı futbolcu, "Burası çok büyük bir kulüp. Burada olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Bursaspor Kulübü, yeni transferlerini peş peşe açıklıyor. Yeşil-beyazlılar, Nicolas Zalazar'ın ardından son olarak Hopael Beer Sheva'da forma giyen Elton Acolatse'yi de resmen açıkladı. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Hollandalı kanat oyuncusu Elton Acolatse'nintransferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Elton Acolatse'ye kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz" denildi.

Bursaspor'un yeni transferi Acolatse'nin ilk sözleri ise şöyle oldu:

"Burası çok büyük bir kulüp. Burada olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Daha önce neler başardığımızı biliyorum. Şimdi daha iyilerini yapmak için terimin son damlasına kadar bu şehir için savaşmaya geldim." - BURSA

Elton Acolatse, Bursaspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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