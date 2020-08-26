Eltisinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı Samsun'da eltisinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı.

Samsun'da eltisinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı.

Olay Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eltisi Ş.A.'nın bıçaklı saldırısına uğrayan N.A.(38) adlı kadın ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.A. ameliyata alındı. N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ş.A. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA