Eltisini sopayla döven kadın serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eltisini sopayla döven kadın serbest bırakıldı

Eltisini sopayla döven kadın serbest bırakıldı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, tartıştığı eltisi F.T.'yi sopayla dövüp hastanelik eden M.T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

SİVAS'ta, tartıştığı eltisi F.T.'yi sopayla dövüp hastanelik eden M.T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan F.T. ise taburcu oldu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 117'nci Sokak'taki bir müstakil evde meydana geldi. Uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunan M.T. ile eltisi F.T. tartışmaya başladı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle M.T., eline geçirdiği sopayla eltisi F.T.'yi darbetti. Kavga seslerini duyan komşuları polise haber verdi. Eve gelen ekipler F.T.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan F.T., ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polisin gözaltına aldığı M.T. ise polis merkezindeki sorgu işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Eltisini sopayla döven kadın serbest bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Hazal Kaya Funda Eryiğit Seren Serengil
Spor Cristiano Fatih Terim Aziz Yıldırım Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eltisini sopayla döven kadın serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 14:08:15. #1.14#

title