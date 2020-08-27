Eltisini bıçakla ağır yaralayan kadın serbest bırakıldı Samsun'da eltisini bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da eltisini bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eltisi Ş.A.'nın (35) bıçaklı saldırısına uğrayan N.A. (38) adlı kadın ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Ş.A. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA