Eltisini bıçakla ağır yaralayan kadın adliyeye sevk edildi Eltisini bıçakla ağır yaralayan kadın adliyeye sevk edildi Samsun'da eltisini bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

Eltisini bıçakla ağır yaralayan kadın adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da eltisini bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eltisi Ş.A.'nın bıçaklı saldırısına uğrayan N.A.adlı kadın ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Ş.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA