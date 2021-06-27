Eltilerin Savaşı konusu kimler? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları nedir?
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Eltilerin Savaşı konusu kimler? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları nedir?

Eltilerin Savaşı konusu kimler? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları nedir?
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Eltilerin Savaşı filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşacak. Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme aldığı Eltilerin Savaşı filmin oyuncu kadrosunu da birbirinden başarılı oyuncular tamamlıyor. Peki, Eltilerin Savaşı konusu kimler? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları nedir?

İki düşman elti Sultan ve Gizem'in eğlenceli hikayesini konu alan Eltilerin Savaşı filmi 27 Haziran Pazar akşamı Show Tv ekranlarına gelecek. 2020 yılı yapımı komedi türünde olan filmin yönetmenliğini Onur Bilgetay yapıyor. Eltilerin Savaşı filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşacak. Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme aldığı Eltilerin Savaşı filmin oyuncu kadrosunu da birbirinden başarılı oyuncular tamamlıyor. Peki, Eltilerin Savaşı konusu kimler? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları nedir? İşte detaylar haberimizde…

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih'i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay: Sultan

Merve Dizdar: Gizem

Ferit Aktuğ: Selim

Uraz Kaygılaroğlu: Fatih

Füsun Demirel

Ali İpin

Hülya Duyar

Kubilay Tunçer

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eltilerin Savaşı filmi İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekildi.

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