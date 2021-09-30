Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! - Haberler
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Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!

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Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Eltilerin Savaşı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Eltilerin Savaşı konusu, özeti ve Eltilerin Savaşı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Eltilerin Savaşı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Eltilerin Savaşı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eltilerin Savaşı filmini izleyecek olanların merak ettiği Eltilerin Savaşı konusu nedir, Eltilerin Savaşı oyuncuları kimler ve Eltilerin Savaşı özeti gibi konuları inceliyoruz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih'i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor.

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.

Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Onur Bilgetay

Oyuncular:Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Füsun Demirel Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2020 (118 dk)

Vizyon Tarihi : 31 Ocak 2020 Cuma

Senaryo: Gupse Özay

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