Eltilerin Savaşı
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Eltilerin Savaşı

Filmin fragmanı "Eltilerin Savaşı" İSTANBUL - Gupse Özay'ın kaleme aldığı Eltilerin Savaşı, aralarındaki çekişme ve rekabetin hiç sönmediği, birbirinden farklı karakterlere sahip Sultan ve Gizem adındaki iki eltinin hikayesini anlatıyor.

30.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:45

Filmin fragmanı "Eltilerin Savaşı"

İSTANBUL - 'ın kaleme aldığı Eltilerin Savaşı, aralarındaki çekişme ve rekabetin hiç sönmediği, birbirinden farklı karakterlere sahip Sultan ve Gizem adındaki iki eltinin hikayesini anlatıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Eltilerin Savaşı
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