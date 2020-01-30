Eltilerin Savaşı
Filmin fragmanı "Eltilerin Savaşı" İSTANBUL - Gupse Özay'ın kaleme aldığı Eltilerin Savaşı, aralarındaki çekişme ve rekabetin hiç sönmediği, birbirinden farklı karakterlere sahip Sultan ve Gizem adındaki iki eltinin hikayesini anlatıyor.
30.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:45
Filmin fragmanı "Eltilerin Savaşı"
İSTANBUL - Gupse Özay'ın kaleme aldığı Eltilerin Savaşı, aralarındaki çekişme ve rekabetin hiç sönmediği, birbirinden farklı karakterlere sahip Sultan ve Gizem adındaki iki eltinin hikayesini anlatıyor.
Kaynak: AA