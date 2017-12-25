ELS Lift 3 Yeni Nesil Ürünü Vitrine Çıkardı

1979 yılında kurulan Elsisan A.Ş.'nin markalarından biri olan ve 2008 yılından bu yana, Türkiye'nin personel yükseltici platform sektöründe, global ölçekte önemli çalışmalara imza atan ELS Lift, sektörün gelişimine katkı sağlayacak yenilikçi hamlelerini tüm hızıyla sürdürüyor.

ELS Lift, AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiği 3 yeni ürününü, iş ortaklarının ve paydaşlarının da katıldığı lansmanda gün yüzüne çıkardı.

ÜLKEMİZE VE SEKTÖRE İNANDIĞIMIZ İÇİN YATIRIMLAR TAM GAZ

Yeni ürün lansmanında konuşan ELS Lift Genel Müdürü Kerem Bayrak, "ELS Lift olarak Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Rusya, Suudi Arabistan ve Hırvatistan gibi büyük ekonomilere sahip 20'den fazla ülkeye ihracat yapan bir konuma geldik. Dünya kiralama sektöründe kiralama parklarına girmiş, ilk ve tek Türk markasıyız. Sektörümüze ve ülkemize inandığımız için yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

MAKİNE SEKTÖRÜ ENDÜSTRİ 4.0'IN ÖNCÜSÜ OLACAK

Teknolojinin çok hızlı ilerlediğini kaydeden Bayrak, "Makine sektörü her ülkede, en stratejik sektörlerden biridir. Üretim süreçleri dönüşüyor, herkes artık endüstri 4.0'dan bahsediyor. Endüstri 4.0'a adaptasyonda öncü olacak sektörün, makine sektörü olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla biz de her daim güncel ve çağdaş yönetim yaklaşımına sahip olmak durumundayız. Ancak bu şekilde bugün başarılı olduğumuz gibi yarın da başarılı olmaya devam edebiliriz. Tabi ki bu başarıda sadece teknoloji ve üretim süreçlerini değil, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alıp, en hızlı şekilde yanıt vermek durumundayız. Bu sebeple, sahadan gelen verileri en kapsamlı şekilde analiz ederek, ürünlerimize adapte ediyoruz. Aslında kısa sürede yakaladığımız başarı da buradan geliyor" diye konuştu.

YENİ NESİL ÇÖZÜMLER

ELS Lift'in yeni ürünleriyle ilgili bilgiler de veren Bayrak; yüksek kalite, fiyat avantajları ve satış sonrası hizmetlerin, şirketin en temel öncelikleri olduğunu söyledi.

Bayrak, "Yeni JUNIOR 5.5 SP ürünümüz, hafif, sağlam ve kompakt yapısıyla öne çıkıyor. Yüksek manevra kabiliyeti ve hassas zeminlerde çalışma imkânı sunmasıyla; AVM, otel, residence, hastane vb. binalarda, yüksekte çalışma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi. Yeni nesil EL serisinde de şase tasarımı, kontrol ve dönüş sistemi ile joystick kutusunda önemli yenilikler yaptık. Bununla birlikte, ürün gamımıza yeni eklenen VM10-J modelimizde de kompakt ölçüler, yüksek manevra kabiliyeti, 99 cm genişlikte şase ve bakım gerektirmeyen AC motor gibi özellikler öne çıkıyor. Geliştirdiğimiz bu ürünlerin, ülkemize ve sektöre yüksek katma değer sağlamasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.