Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor

19.12.2020 08:11 | Son Güncelleme: 19.12.2020 08:15
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kurulan 'Elpek Dokuyan Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ndeki kadınlar unutulmaya yüz tutmuş elpek bezini üreterek yaşatmaya çalışıyor.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kurulan 'Elpek Dokuyan Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ndeki kadınlar unutulmaya yüz tutmuş elpek bezini üreterek yaşatmaya çalışıyor. Kadınlar elpek bezinden gömlekten masa örtüsüne, çantadan el bezine kadar birçok ürün yaparak satıyor. 

Ketenden yapılan yöresel elpek bezinin gelecek nesiller için yaşatılması kapsamında bir araya gelen 7 kadın, Elpek Dokuyan Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Başkanlığını Halk Eğitim Merkezi Dokuma Öğretmeni Nigar Duman'ın yaptığı kooperatif, unutulmaya yüz tutmuş elpek bezinden çeşitli ürünler yapmaya başladı. El emeğiyle yapılan elpek bezleri, tahtadan yapılan dokuma tezgahlarında ilmek ilmek dokunarak ortaya çıkıyor. Elpek bezinden üretilen masa örtüsü, gömlek, kolye, çanta ve el bezine kadar üretilen birçok ürün kooperatif tarafından satışa sunuluyor. Kadınlar, satılan ürünlerle aile bütçelerine de katkıda bulunuyor. 

BİR GELENEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR Kooperatif başkanı Nigar Duman yöresel elpek bezini yaşatmak için yola çıktıklarını belirterek, "Amacımız ilk olarak elpek bezini öne çıkarmaktı. Daha sonra kadınlara iş imkanı sunmak için bu kooperatifi kurduk. Elpek bezi çok eski zamanlardan, Osmanlı döneminden bu yana gelmektedir. Sağlamlığı nedeniyle yelkenlilerde kullanılmıştır. Daha sonra elpek bezi özelliğini yitirmeye başladı. Fakat buna rağmen ninelerimiz bunları kalite yönünden kıyafetlerde kullanmaya devam etmişlerdir. Biz de şimdi bunu gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Ama buna yeni üretimlerle modern dokunuşlar vermek istiyoruz. O yüzden kooperatifimizde modern dokunuşlarla elpek bezini üretmeye devam ediyoruz. Türkiye şu anda elpek bezini çok tanıyor diyemem. Ereğli'nin kendi halkın da bile sandıklarında kaldığı için çok tanınıyor diyemem" dedi. 

Amaçlarının elpek bezini Türkiye'nin yanı sıra dünyaya tanıtmak olduğunu ifade eden Duman, bunun için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ereğli Kaymakamlığı ve belediyenin de kendilerine önemli desteğinin bulunduğunu ifade eden Duman, gelecek nesillerin bu geleneği geliştirmesi içinde çabaladıklarını söyledi. 


Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Demet Akalın Aslı Tandoğan Seren Serengil Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Pierre Webo Malcolm Thomas Mauricio Lemos Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Karar Jandarma Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor | Haberler.com Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 08:16:10. #1.14#
title