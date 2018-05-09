Elon Musk Yeni Sevgilisini Espri Yaparak Buldu

Elon Musk ve Grimes'in beraber Met Gala'da kırmızı halıda görünmesi, yeni ilişkinin onaylandığı anlamına da geldi.

ŞAKA VESİLESİYLE TANIŞTILAR

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın CEO'su olan 46 yaşındaki Elon Musk, Grimes ile yapay zekayla ilgili bir şaka vesilesiyle geçtiğimiz Mart ayında tanıştığı ortaya çıktı.

TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATTI

Musk'ın Grimes'le tanışma hikayesi sosyal medya kullanıcıları tarafından alaya alandı. Tanışma hikayesini anlatan kişi şu sözleri söyledi: ''Elon, Rococo Basilisk şakası yapmak için fikir arıyordu ve Grimes'in bu konuda şaka yaptığını görünce ondan yardım istedi. Grimes, üç yıldır ilk defa birinin şakayı anladığını söyledi. İkisi de yapay zekayla dalga geçti.''

SADECE SEVGİLİSİNİ TAKİP EDİYOR

Elon Musk, Twitter hesabından sadece sevgilisi Grimes'i takip ediyor.