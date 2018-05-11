Elon Musk Trafik Derdini Bitirecek Projede İlk Adımı Attı, Yer Altı Tünelleri Tamamlandı

Ünlü milyarder Elon Musk, kendi şirketlerinden The Boring Company ile Los Angeles'ın altındaki ilk tünel çalışmasını tamamladı. Artık araçlar, kırmızı ışığa geldiklerinde yolculuklarına devam edebilecek.

İLK TÜNEL TAMAMLANDI

Elon Musk'ın sahibi olduğu The Boring Company, bir süredir şehirlerin altını kazmak için yerel yöneticilerden izin almaya çalışıyordu. İlk proje için onay alan firma, 2016'nın aralık ayında Los Angeles'da çalışmalarına başladı. Musk, dün itibariyle ilk tünelin tamamlandığını Instagram hesabından duyurdu.

TRAFİK DERDİ BİTECEK

Musk'ın trafikten sıkılarak karar verdiği bu projede araçlar kırmızı ışığa takıldığında bir asansör sistemi sayesinde aşağıda yer alan tünele indiriliyor ve bu tüneldeki raylı sistemle saatte 200 km hızla seyahat gerçekleşiyor. Böylece vatandaşlar trafik sıkışıklığı yaşamadığı gibi, yukarıya kıyasla çok daha hızlı bir şekilde yolcuğunu tamamlıyor.