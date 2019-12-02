Elon Musk: Tesla'nın Avrupa'daki dev fabrikası Berlin'de kurulacak
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Elon Musk: Tesla'nın Avrupa'daki dev fabrikası Berlin'de kurulacak

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu ve tepe yöneticisi (CEO) Elon Musk Avrupa'da düşündükleri devasa otomobil fabrikasını Almanya'nın başkenti Berlin civarında kurmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Elon Musk: Tesla'nın Avrupa'daki dev fabrikası Berlin'de kurulacak

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu ve tepe yöneticisi (CEO) 'da düşündükleri devasa otomobil fabrikasını Almanya'nın başkenti civarında kurmayı kararlaştırdıklarını söyledi.


Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'in düzenlediği Altın Direksiyon Ödülü kapsamında "en iyi orta sınıf araba" seçilen Tesla Model 3 için Berlin'e gelen Elon Musk, ödül töreni sonrasında Volkswagen CEO'su Herbert Diess ile yaptığı söyleşide önemli açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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