Elon Musk'tan Taylandlı Çocukları Kurtarmak İçin Denizaltı Tüpü

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk ve ekibi, Tayland'ta mağarada mahsur kalan çocukları kurtarabilmek için tasarladığı 'denizaltı tüpü'nü test etti.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ve elektrikli araç üreticisi Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk ve ekibi, Tayland'daki bir mağarada antrenörleri ile birlikte mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılması için küçük boyutlarda bir 'denizaltı tüpü' tasarladı. Sosyal medya üzerinden tasarlanan tüpün test dalışlarını paylaşan Musk'ın projenin tamamlanması halinde kalan 4 çocuğun kurtarılması için denizaltı tüpünü Tayland'a göndermesi bekleniyor. Musk'ın şirketinden bir ekibin kurtarma çalışmalarında görev almak üzere Tayland'da olduğu biliniyor. Şu ana kadar ise mağarada mahsur kalan 12 çocuğun 8'i kurtarıldı. Kalan 4 çocuğun kurtarılma operasyonunun ise hava koşullarına bağlı olduğu ve bu sebeple kesin bir tarih verilemediği öğrenildi.

(İHA)