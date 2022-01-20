Elon Musk'tan Jeff Bezos'a pandemi milyarderleri

Londra merkezli yardım kuruluşu Oxfam'ın, Dünya Ekonomik Forumu'nun sanal "Davos Gündemi" vesilesiyle yayımladığı "Eşitsizlik Öldürür" başlıklı raporuna göre, pandemi küresel eşitsizliği büyüttü. Rapora göre, dünyanın en zengin on ismi varlıklarını toplamda 1,5 trilyon dolara çıkarmayı başarırken, yaklaşık 160 milyon kişi yoksulluğa sürüklendi. Peki, milyarderler servetlerine nasıl servet kattı?

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