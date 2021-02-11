Elon Musk'tan Bitcoin (BTC) hakkında yeni açıklama! Frodo nedir?

Dünyanın en zengin insanlarından SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Bitcoin (BTC) ve kripto paralarla alakalı bir yeni açıklamada daha bulundu. Elon Musk'ın bu açıklaması kripto para topluluğunda harekete neden oldu. Frodo nedir?

Elon Musk, Yüzüklerin Efendisi kitaplarına atıfta bulunarak, şu paylaşımı yaptı:

"Hepsine hükmedecek bir para."

Elon Musk'ın paylaşımında bir "yüzük" görülüyor ve yüzüğün üzerinde Bitcoin'in logosu var. Musk, bu görseli ise şu ifadelerle paylaştı: