Elon Musk'tan Bitcoin (BTC) hakkında yeni açıklama! Frodo nedir?
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Elon Musk'tan Bitcoin (BTC) hakkında yeni açıklama! Frodo nedir?

11.02.2021 12:54 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:57
Elon Musk'tan Bitcoin (BTC) hakkında yeni açıklama! Frodo nedir?

Dünyanın en zengin insanlarından SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Bitcoin (BTC) ve kripto paralarla alakalı bir yeni açıklamada daha bulundu. Elon Musk'ın bu açıklaması kripto para topluluğunda harekete neden oldu. Frodo nedir?

Elon Musk, Yüzüklerin Efendisi kitaplarına atıfta bulunarak, şu paylaşımı yaptı:

"Hepsine hükmedecek bir para."

Elon Musk'ın paylaşımında bir "yüzük" görülüyor ve yüzüğün üzerinde Bitcoin'in logosu var. Musk, bu görseli ise şu ifadelerle paylaştı:

"Frodo zayıf olanıydı, hepsi başarısız olacağını düşündü, her şeyden çok kendisi."

FRODO NEDİR?

Frodo Baggins, J. R. R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreni 'ninde bir karakter. Yüzüklerin Efendisi dizisinden tanınıyor.

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