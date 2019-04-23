Elon Musk'tan 2020 Tahmini: Tesla Robot Taksileriyle Uber ve Lyft'e Rakip Olacak

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın tepe yöneticisi (CEO) Elon Musk, otonom sürüş sağlayan robot taksilerle ilgili yatırım planlarını açıklayarak Uber ve Lyft gibi ulaşım hizmeti sağlayan sektördeki diğer büyük şirketlerle yarışacaklarını söyledi.

Geliştirdikleri sürücüsüz robot taksilerin diğer firmalara göre çok daha ucuz olacağını belirten Güney Afrikalı girişimci "Gelecek sene kesinlikle 1 milyon robot taksi yollarda olacak." dedi. Euronews.com'da Görüntüle