Elon Musk Starship Roketlerini Ay'a Nasıl İndireceğini Düşünüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elon Musk Starship Roketlerini Ay'a Nasıl İndireceğini Düşünüyor

Dünyanın en tanınmış girişimcilerinden bir tanesi olan Elon Musk Starship roketleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Elon Musk Starship Roketlerini Ay'a Nasıl İndireceğini Düşünüyor
12.06.2020 00:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:52

Dünyanın en tanınmış girişimcilerinden bir tanesi olan Elon Musk Starship roketleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Son günlerde bu roketler hakkında pek iyi haberler alınmıyor ve Elon Musk cephesi biraz tedirgin. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Elon Musk tarafından yürütülen uzay projeleri içerisinde en çok dikkat çekeni hiç şüphesiz Starship roketleridir. Bu araçların neden bu kadar çok öneme sahip olduğunu anlamak için öncelikli kısaca bir misyon tarihine göz atmak gerekiyor. Starship roketleri SpaceX şirketi tarafından, iki aşamalı görev için üretildi. İlk etapta Ay yüzeyinde koloni kurmak için fırlatılacak roketler, sonrasında bu misyonu Mars yüzeyine taşıyacak.

Starship roketleri yeni bir ayak teknolojisi arıyor

Herhangi bir uzay aracını başka gezegenlerin veya uyduların atmosferinden içeriye göndermek aslında göründüğü kadar zor değil. Esas problemli olan konu, sağlıklı bir iniş gerçekleştirmektir. Hatırlayacağınız üzere Hindistan uzay aracı Ay'a yolculuk yaparken bir sorun yaşamamasına rağmen iniş esnasında kullanılamaz hale geldi.

Bu tür örnekleri genişletmek mümkün. Uzay teknolojileri, özellikle de roketlerin ayakları ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyor. Konu ile ilgili, yeni bir ayak teknolojisi üzerinde yoğunlaştıklarını söyleyen Musk, "Eğer hedef her gemiyle maksimum yükü Ay'a götürmekse ısı kalkanına, kanatlara ya da büyük gaz motorlarına ihtiyaç yok" ifadelerine de yer verdi.

Tüm bunlardan anlaşıldığı kadarıyla SpaceX şirketi, Mars ve Ay roketlerini farklı şekillerde tasarlayacak. Her ikisi için de birbirinden özel roket tasarımları yapılmak isteniyor. Şu anda hem Musk hem de SpaceX şirketi varını yoğunu Starship roketlerine ve gezegenlere iniş teknolojilerine harcıyor. Sizce firma, bu hedefine ulaşabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Haber
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı Haber
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Haber
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Ajda Pekkan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Bakan Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Elon Musk Starship Roketlerini Ay'a Nasıl İndireceğini Düşünüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 00:53:25. #1.14#
title