Elon Musk Starship Roketlerini Ay'a Nasıl İndireceğini Düşünüyor Dünyanın en tanınmış girişimcilerinden bir tanesi olan Elon Musk Starship roketleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Dünyanın en tanınmış girişimcilerinden bir tanesi olan Elon Musk Starship roketleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Son günlerde bu roketler hakkında pek iyi haberler alınmıyor ve Elon Musk cephesi biraz tedirgin. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Elon Musk tarafından yürütülen uzay projeleri içerisinde en çok dikkat çekeni hiç şüphesiz Starship roketleridir. Bu araçların neden bu kadar çok öneme sahip olduğunu anlamak için öncelikli kısaca bir misyon tarihine göz atmak gerekiyor. Starship roketleri SpaceX şirketi tarafından, iki aşamalı görev için üretildi. İlk etapta Ay yüzeyinde koloni kurmak için fırlatılacak roketler, sonrasında bu misyonu Mars yüzeyine taşıyacak.

Starship roketleri yeni bir ayak teknolojisi arıyor

Herhangi bir uzay aracını başka gezegenlerin veya uyduların atmosferinden içeriye göndermek aslında göründüğü kadar zor değil. Esas problemli olan konu, sağlıklı bir iniş gerçekleştirmektir. Hatırlayacağınız üzere Hindistan uzay aracı Ay'a yolculuk yaparken bir sorun yaşamamasına rağmen iniş esnasında kullanılamaz hale geldi.

Bu tür örnekleri genişletmek mümkün. Uzay teknolojileri, özellikle de roketlerin ayakları ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyor. Konu ile ilgili, yeni bir ayak teknolojisi üzerinde yoğunlaştıklarını söyleyen Musk, "Eğer hedef her gemiyle maksimum yükü Ay'a götürmekse ısı kalkanına, kanatlara ya da büyük gaz motorlarına ihtiyaç yok" ifadelerine de yer verdi.

Tüm bunlardan anlaşıldığı kadarıyla SpaceX şirketi, Mars ve Ay roketlerini farklı şekillerde tasarlayacak. Her ikisi için de birbirinden özel roket tasarımları yapılmak isteniyor. Şu anda hem Musk hem de SpaceX şirketi varını yoğunu Starship roketlerine ve gezegenlere iniş teknolojilerine harcıyor. Sizce firma, bu hedefine ulaşabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.