Elon Musk, SNL'yi sunacak

Tesla CEO'suna 90 dakikalık SNL'ye pop yıldızı eşlik edecek. Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın 8 Mayıs'ta komedi programı Saturday Night Live'ı (SNL) sunacağı duyuruldu. Programın konuğu ise ünlü şarkıcı Miley Cyrus olacak.

Bu, Tesla CEO'sunun SNL'ye ev sahipliği yapacağı ilk program. Cyrus ise komedi programına 6. kez konuk oluyor. Şarkıcı 2013 ve 2015'te de şova ev sahipliği yapmıştı.

Programın yayımlandığı NBC kanalı, söz konusu duyuruyu Twitter hesabından bir dizi roket emojisiyle paylaştı. Cyrus da benzer bir paylaşımla haberi doğruladı.

SNL daha önce birçok kez ünlü sunuculara ev sahipliği yapmıştı. O sunucular arasında Donald Trump, Al Gore, Adele ve Nick Jonas da yer almıştı.

İzleyicileri şaşırtan ve heyecanlandıran duyuru, SpaceX'in Crew Dragon göreviyle astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikinci kez ulaştırmasından birkaç saat sonra geldi.

Uzay firmasının 49 yaşındaki kurucusu, daha önce South Park, The Simpsons ve Rick and Morty gibi popüler dizilerde rol almıştı. Musk ayrıca Iron Man 2 filminde de kısa bir role sahipti.

Teknoloji milyarderi geçen hafta SpaceX genel merkezinin dışındaki reklam panosuna "Mars Berbat" yazıldığında da gündeme gelmişti.

İlanı Los Angeles merkezli kreatif ajans Activista'nın yerleştirdiği aktarılmıştı.

Ajansın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ne berbat değil? Dünya. Ama dürüst olalım, ona davranış şeklimiz berbat" ifadeleri yer almıştı.