Elon Musk: "Mars'ta Kripto Para [marscoın] Kullanacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elon Musk: "Mars'ta Kripto Para [marscoın] Kullanacağız"

02.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:51
Elon Musk:

"Kızıl Gezegen'de hayat var mı?" sorusundan nereler geldik... Artık gündemimiz Dünya'dan ayrılmak, Güneş Sistemi'nde yeni evler oluşturmak... O kadar ki Ay'a ya da Mars'a gidilir mi soruları geçmişte kaldı.

"Kızıl Gezegen'de hayat var mı?" sorusundan nereler geldik... Artık gündemimiz Dünya'dan ayrılmak, Güneş Sistemi'nde yeni evler oluşturmak...

O kadar ki Ay'a ya da Mars'a gidilir mi soruları geçmişte kaldı. Artık konu: "İnsanoğlu Ay'a, Mars'a gittiğinde ne yapacak?"

Bir süredir bu sorulara kafa yoran milyarder Elon Musk, Kızıl Gezegen'le ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

"MARSCOIN DENEBİLİR"

Uzay taşımacılık şirketi SpaceX'in sahibi Musk, "Mars'ta kolonileşme başladığında kripto para kullanılacak" dedi.

İnsanoğlunun Mars'a 2026 yılında ayak basacağını iddia eden Musk'ın hayali 2050'de Kızıl Gezegen'de kolonileşmek...

Musk, Mars parasına "Marscoin" denme fikrine de "Evet, olabilir" cevabını verdi.

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Fikri Sağlar İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Prens Harry Burak Özçivit
Spor Güven Yalçın Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Tv Kaza Bursa Yılbaşı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elon Musk: "Mars'ta Kripto Para [marscoın] Kullanacağız" - Haberler Teknoloji
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 10:58:30. #1.14#
title