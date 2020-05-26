Elon Musk Mars Projesini Hızlandırmak İstiyor
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Elon Musk Mars Projesini Hızlandırmak İstiyor

Teknoloji alanında yaptığı yaratıcı çalışmalarla bilinen Elon Musk, Mars projesini hızlandırmak istiyor.

Elon Musk Mars Projesini Hızlandırmak İstiyor
26.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:49

Teknoloji alanında yaptığı yaratıcı çalışmalarla bilinen Elon Musk, Mars projesini hızlandırmak istiyor. Özellikle son süreçte bunun nasıl gerçekleşeceği merak ediliyor. İşte bütün detaylar.

Uzay çalışmaları son birkaç yılda tahmin edilenin çok daha ötesinde gelişti. Normal şartlarda devlet kuruluşları tarafından ilerleyen uzay araştırmaları, yeni bir boyuta ulaşarak özel şirketler tarafından yapılmaya başlandı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise SpaceX oldu. Astronotları uzaya taşıyacak ilk firma olması da onu farklı kılan etkenler arasında.

Elon Musk Starship roket sayısını arttırmak istiyor

Elon Musk'ın CEO görevini devam ettirdiği SpaceX şirketi, Mars hedeflerine ulaşması en muhtemel firma olarak biliniyor. Mars gezegenine insanları taşımak isteyen Musk, ilk etapta yaklaşık olarak 1 milyon insanın burada yaşayabileceği şehirler kurmayı planlıyor.

Koronavirüs salgınının artması ile birlikte, Mars projelerinin de dolaylı yoldan bundan etkileneceği düşünülüyordu. Ancak SpaceX tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, projelerin hiçbir şekilde aksamayacağı görülüyor. Tam aksine; bu proje için daha fazla Starship roketi üretilecek.

Roket sayısını artırarak daha fazla insanın uzayda yolculuk yapmasını sağlamak isteyen Musk, taşıma işlemleri için plan ve projeler geliştiriyor. NASA, Mars gezegenine ilk insanlı uçuşların 2030 yılında başlayacağını söylese bile, SpaceX bunu şimdiden 2024 yılına çekti bile. Sizce SpaceX Mars projesi için aceleci davranıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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