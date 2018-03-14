Elon Musk Mars'a Yolculuk İçin "İyimser" Olduğunu Söyledi

2019'da Mars Yolculuğu Neden Olmasın!



Elon Musk 2019'da Marsa Yolculuk için "İYİMSER" Olduğunu Söyledi.

Elon Musk, ABD'de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada "ileride Mars'ta çok iş fırsatı olacak" dedi. ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen 'South by South West (SXSW)' konferansında soruları yanıtlayan Musk 2008 yılındaki mali krizin kendi şirketlerini nasıl etkilediğine ilişkin, "SpaceX ve Tesla'nın başarılı olma ihtimalinin yüzde 10'dan az olduğunu düşünüyordum" itirafında bulundu. Musk ayrıca gelecek yıl Mars'a kısa test uçuşları yapılabileceğinin işaretini verdi: "Sanıyorum, gelecek yılın ilk yarısında yukarı aşağı kısa uçuşlar yapabileceğiz." dedi.

Elon Musk 2022'deki Mars'a gitme hedefine doğru "büyük ilerlemeler" kaydettiklerini açıkladı. SXSW'de konuşan Musk, SpaceX'in Mars gemisinin bir yıldan kısa bir sürede ilk Mars Seferine hazır haline geleceğini söyledi. Musk,

"Kısa süre içinde Mars Uzay Gemisinin inşa edilmesini gerçekten istiyoruz ve biz bu konuda büyük ilerleme kaydettik" dedi.

Görünen o ki Musk, bu konuda oldukça iyimser. İlk gezenler arası gemi olacak projede, kısa sürede seferleri başlatmayı hedefliyor, ona göre önümüzdeki yılın ilk yarısında Mars'a yolculuk neden olmasın!

Elon Musk Mars'a Yolculuk için hazırlanıyor!



Kırmızı gezegene ulaşmayı bir anlamda takıntı haline getiren Tesla ve SpaceX CEO Musk'ın birçok konudaki benzer iddialı açıklamalarını daha önceden de biliyoruz. Zaman çizelgesine uymak konusunda kötü bir geçmişi var.

Konuşmasın da Yapay zekadan da bahseden Musk, AI'nin Nükleerden daha tehlikeli olduğunu da söylemesi kafaları karıştırdı.

"Sözlerimi not edin, AI nükleerden daha tehlikelidir" dedi.

Mashable

Elon Musk Mars'a Yolculuk …

http://www.teknotalk.com/elon-musk-marsa-yolculuk-62648/