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Elon Musk maaşı ne kadar, kaç dolar maaş alıyor?

Elon Musk maaşı ne kadar, kaç dolar maaş alıyor?
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Tesla'nın yönetim kurulu, Elon Musk'ın maaşını belirlemek üzere özel bir komite kurdu. Financial Times'a göre ödeme planı yeni bir hisse senedi opsiyonu paketini de içerecek. Peki, Elon Musk maaşı ne kadar, kaç dolar maaş alıyor?

Tesla, iptal edilen 56 milyar dolarlık maaş paketinin ardından Elon Musk için yeni bir tazminat planı hazırlığına girdi. Yönetim, bu kritik maaş çıkmazını çözmek için özel komite kurdu. Peki, Elon Musk maaşı ne kadar, kaç dolar maaş alıyor?

ELON MUSK MAAŞI NE KADAR?

Financial Times'ın aktardığına göre, Tesla'nın yönetim kurulu, CEO Elon Musk'ın maaş paketini yeniden düzenlemek amacıyla özel bir komite kurdu. Bu süreç, Musk'a yeni hisse senedi opsiyonu verilmesini sağlayabilir. Komitenin yapısı ve görevleri, Tesla'nın 2018 tarihli ödeme paketinin mahkeme temyizinden geçmemesi halinde Musk için alternatif ödeme yöntemlerini değerlendirmeyi kapsıyor. Yeni hisse opsiyonları, şirketin finansal, operasyonel ve hisse fiyatı hedeflerine ulaşmasıyla bağlantılı olacak.

Tesla, geçen ay Musk'ın maaşı ile ilgili özel bir komite kurulduğunu açıklamış, ancak detaylar konusunda bilgi vermemişti. Musk, Mart ayında 56 milyar dolarlık ödeme paketinin geri alınması için temyiz sürecini başlatmış durumda. Alt mahkeme yargıcı, bu rekor ödemeyi iptal ederken bazı hukuki hatalar yapıldığı iddiasında bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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