Elon Musk, Kendisini "Mars İmparatoru" İlan Etti

Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabındaki biyografi kısmına "Mars'ın imparatoru" yazdı.

Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabındaki biyografi kısmına "Mars'ın imparatoru" yazdı.

Her yaptığı olay olan ünlü milyarder Elon Musk bu sefer kendini Mars İmparatoru ilan etti.

Musk, takipçileri arasında bazen Mars İmparatoru olarak anılıyor. Musk'ın Twitter'da 50 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor.

Twitter'da bazı takipçileri Musk'tan 'Mars lordu' olarak bahsediyor.

DOGECOIN'İ UÇURDU

Elon Musk, Cuma günü beyin lobuna çip takılı bir maymunu paylaşmıştı... 9 yaşındaki Pager adlı maymun bir yandan joystick ile video oyunu oynarken, diğer yandan bilgisayar ekranının altında yer alan bir kamışla muzlu süt ile ödüllendiriliyor.

Musk "Neuralink'in geliştirdiği ilk ürün sayesinde akıllı telefonu zihniyle kullanan biri, onu elleriyle kullanan birinden daha hızlı yönlendirebilecek" paylaşımını yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Twitter hesabına kripto para Dogecoin yazarak Dogecoin fiyatlarının artmasını sağlamıştı.

Kaynak: Space Mag Türkiye