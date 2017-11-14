Elon Musk İstanbul'daki 3. Havalimanı İçin Depolama Ünitesi Teklifi!

Geçtiğimiz hafta Ülkemize gelip ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile buluşan Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla ile 3. havalimanına depolama ünitesi kurma teklifinde bulundu.





Elon Musk'ın iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Diarmuid O'Connell, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu'ya bir teklifte bulunarak yeni havalimanının enerji ihtiyacını karşılaması için Tesla'nın elektrik depolama ünitesi olan Powerwall'u önerdi.



Almanya'da gazeteciler ile bir konferansta bir araya gelen Kalyoncu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Geçen yıl Tesla'yı ziyaret ettik. Orada Diarmuid O'Connell'den böyle bir teklif aldık. Bu yatırımı Alman EAS firması veya TESLA ile yapabiliriz. Fakat gönlümüz yerli kaynaklarımızla yapılması."



3. havalimanının ülkemizin imajı ve prestiji açısından çok önemli olduğunu dile getiren Kalyoncu, "Buraya inen yabancıların ülkemizi doğru tanıması için, havalimanı civarındaki taksicilere çeki düzen verilecek. Burada çalışacak taksiciler yabancı dil bilen, giyimleri düzgün, kültürlü insanlardan seçilecek" ifadelerini kullandı.



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