Elon Musk'ın uydu internet terminalleri Ukrayna'ya ulaştı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov dün akşam yaptığı açıklamada Elon Musk'ın gönderdiği SpaceX Starlink uydu internet terminallerinin Ukrayna'ya ulaştığını ifade etti. SpaceX, Ukrayna'da internet kullanıcılarının hızının 136.76 Mbps indirme kapasitesine ulaştığını açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, SpaceX'in Starlink uydu internet hizmetine erişmek için kullanılabilecek bir dizi ek terminalin fotoğrafını paylaştı. SpaceX'ten yapılan açıklamada Ukrayna'da yaşanan savaştan dolayı internette önemli kesintiler yaşandığını belirterek Elon Musk'ın vaadini yerine getirdiğini duyurdu.