İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

MAYMUNLAR ACI ÇEKEREK ÖLÜYOR İDDİASI

Hayvan hakları savunucusu Sorumlu Tıp Merkezleri Komitesi'nde (PCRM) çalışan Jeremy Beckham, beynine implant takılan hemen her maymunun acı çekerek öldüğünü söyledi. Beckham'ın gündeme taşıdığı bu iddia, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

FİRMA İDDİALARI KABUL ETTİ

Tartışmalar sürerken, Musk'ın firması Neuralink, resmi blogunda yayınladığı mesajda, araştırmacılarının deneyleri sırasında 8 makak maymununa ötenazi uygulamak zorunda kaldığını itiraf etti. Mesajda, "Bu çalışmanın bir parçası olarak, önemli histolojik verileri toplamak için planlanan tarihlerde 2 hayvana ötenazi uygulandı ve UC Davis'teki veteriner personelin tıbbi tavsiyesi üzerine 6 hayvana ötenazi yapıldı" denildi.

Öte yandan firma araştırmalarda hayvan kullanımını savunurken, ve maymunların "aşırı acıya" maruz bıraktığı yönündeki iddiaları da reddetti.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Doğruluk Kontrolü "Elon Musk'ın deneylerinde beynine çip takılan maymunların öldüğü iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Elon Musk'ın sahibi olduğu biyoteknoloji firması Neuralink'in gerçekleştirdiği deneyler esnasında beynine çip takılan maymunların öldüğü iddiası hayvan hakları savunucularını ayağa kaldırdı. Firmanın blog sayfasından yapılan açıklamada iddialar doğrulandı, firma 8 maymunun öldürüldüğünü itiraf etti"

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