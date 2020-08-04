Elon Musk'ın Mars tutkusu: Başarabilecek mi?
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Elon Musk'ın Mars tutkusu: Başarabilecek mi?

Elon Musk birçok kişi tarafından bir vizyoner olarak kabul ediliyor.

04.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:33

Elon Musk birçok kişi tarafından bir vizyoner olarak kabul ediliyor. En azından büyük bir hedefi olduğu için: Mars misyonu. Elon Musk, yaşamı sırasında insanları Mars'a göndermek istiyor. Starlink projesi sadece bu amaç için para toplamayı hedefliyor. Elon Musk'un Mars misyonu hakkında bilmeniz gereken her şey bu videoda açıklanıyor.

Elon Musk'ın Mars tutkusu: Başarabilecek mi?

Kaynak: DailyMotion.com

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