Elon Musk'ın Bitcoin etkinliğinde Twitter CEO'su Jack Dorsey ile karşı karşıya geleceği iddiası
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Elon Musk'ın Bitcoin etkinliğinde Twitter CEO'su Jack Dorsey ile karşı karşıya geleceği iddiası

Elon Musk'ın Bitcoin etkinliğinde Twitter CEO'su Jack Dorsey ile karşı karşıya geleceği iddiası
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile Twitter CEO'su Jack Dorsey'in Temmuz ayında yapılacak bir Bitcoin etkinliğinde karşı karşıya geleceği iddiaları gündeme gelmişti. Bitcoin etkinliğinin sözcüsü konuşmanın gerçekleşeceğini doğruladı.

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Temmuz ayında The B Word etkinliğinde Twitter CEO'su Jack Dorsey ile Bitcoin hakkında bir tartışma yapacağı iddia edilmişti. Elon Musk, Twitter'da böyle bir konuşmaya katılmayı kabul etmişti ancak Musk'ın şakacı tavrıyla, ciddi olup olmadığı netlik kazanmamıştı. Etkinliğin sözcüsü, konuşmanın gerçekten yapılacağını doğruladı.

MUSK ETKİNLİK TWEET'İNE YANIT VERDİ

Jack Dorsey, geçtiğimiz günlerde konuşmacı olarak yer alacağı bir Bitcoin etkinliği için bir paylaşım yapmıştı. Bitcoin'in gelişmesi ve daha yaygın bir kripto olarak yoluna devam etmesi için ne gibi adımlar atılması gerektiğine yönelik eğitici bir etkinlik olacak olan The B Word için Jack Dorsey tarafından yapılan paylaşım, Musk'ın gözlerinden kaçmamıştı.

DORSEY, MUSK'I DAVET ETTİ

Musk, Twitter'da görmeye alışık olduğumuz mizah dolu diliyle Jack Dorsey'in tweet'ine yanıt verirken, DorseyMusk'ı The B Word etkinliğine katılmaya davet etmişti.

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Elon Musk'ın Bitcoin etkinliğinde Twitter CEO'su Jack Dorsey ile karşı karşıya geleceği iddiası
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Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile Twitter CEO'su Jack Dorsey'in Temmuz ayında yapılacak bir Bitcoin etkinliğinde karşı karşıya geleceği iddiaları gündeme gelmişti.

Bitcoin etkinliğinin sözcüsü konuşmanın gerçekleşeceğini doğruladı. Musk ise henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

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