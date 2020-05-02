Elon Musk'ın Attığı Tweet, Tesla'nın Değerini 14 Milyar Dolar Düşürdü

Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, kişisel Twitter hesabından attığı bir tweet ile şirketinin piyasa değerinin 14 milyar dolar azalmasına neden oldu.

Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, kişisel Twitter hesabından attığı bir tweet ile şirketinin piyasa değerinin 14 milyar dolar azalmasına neden oldu.

Elon Musk'ın Tweet'i Pahalıya Patladı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, piyasa değerinde büyük bir kayıp yaşayarak tarihindeki en büyük düşüşlerden biriyle karşılaştı. BBC'nin haberine göre, Elon Musk'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı "Bence Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek." paylaşımından sonra Tesla'nın piyasa değeri 14 milyar dolar azaldı. Wall Street Journal gazetesi de Musk'a bu tweet'in bir şaka olup olmadığı sorduğunu ve Musk'ın "Hayır" yanıtı verdiğini yazdı.

2020'ye iyi bir giriş yapan ve değerini arttıran Tesla'nın, Musk'ın tek bir tweet'i ile 14 milyar dolar değer kaybetmesi şaşkınlık yarattı. Üstelik bu düşüş Musk'ın kişisel servetini de etkiledi ve Musk sahip olduğu Tesla hisseleri dolayısıyla servetinde 3 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

Tesla stock price is too high imo

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

SEC, Musk'a Yine Ceza Verebilir

Musk'ın tweet'i nedeniyle Tesla'nın değer kaybetmesi sonrasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bu konudaki tavrının ne olacağı merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere 2018 yılında Musk, Tesla'nın New York Borsası'ndan çekileceğini iddia eden bir tweet atmış ve sonrasında SEC tarafından 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Hatta o dönem SEC tarafından alınan karar gereği, Musk Tesla'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalmıştı.