Elon Musk'ı geçen Bezos yeniden zirvede
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Elon Musk'ı geçen Bezos yeniden zirvede

17.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:20
Elon Musk'ı geçen Bezos yeniden zirvede

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı unvanını Tesla CEO'su Elon Musk'tan geri aldı.

Dünyanın en zengin insanları listesinde liderlik yine el değiştirdi. E-ticaret ve teknoloji devi Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 191 milyar dolarla yeniden zirveye yerleşti.

Tesla CEO'su Elon Musk ise 190 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Musk'ın serveti, Tesla hisselerinde dünkü yüzde 2,4'lük değer kaybı sonrasında 4,6 milyar dolar geriledi. 2 Şubat'ta 873 dolar olan Tesla hisse değeri, dün 796 dolara kadar geriledi. Tesla'da 15 günlük kayıp yüzde 8,8 oldu.

Dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sırada ise 137 milyar dolarlık servetiyle Microsoft'un patronu Bill Gates bulunuyor.

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