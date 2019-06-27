Elon Musk, Falcon Heavy Uçuşundaki Kazanın Sebebini Açıkladı

SpaceX, salı sabahının erken saatlerinde Falcon Heavy isimli roketini fırlatarak 24 uyduyu yörüngeye yerleştirmişti. Uçuşta her şey planlandığı gibi gitse de merkez çekirdeği iticisi, iniş yapacağı noktayı çok az bir farkla kaçırarak okyanusun dibini boylamıştı.

Fırlatmanın ilerleyen saatlerinde SpaceX'in patronu Elon Musk, merkez çekirdeği iticisinin neden ineceği yeri kaçırdığına dair bir açıklama getirdi.

Twitter üzerinden gelen bir soruyu yanıtlayan Musk, Dünya'ya iniş yapan iticinin neden görevin erken saatlerinde hasar gördüğünü açıkladı. Musk'a göre araç, hasar gördüğü için kendini kontrol etme yetisinin bir kısmını kaybetti ve bunun sonucunda güvenli bir iniş gerçekleştiremedi.

İtici, Dünya'ya inişi sırasında gerçekten de hasarlı bir şekilde göreve devam ettiyse, merkez çekirdeği iticisinin hedefe ne kadar yakın bir yere düştüğünü de göz önünde bulundurduğumuzda her şeyin oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Görüntüleri izlerseniz iticinin son anda yana savrulup hedefin çok yakınına indiğini görebilirsiniz. Bu da hasarlı bir aracın bile hedefe fazlasıyla yakın 'iniş' yapabildiğini gösteriyor.

SpaceX, merkez çekirdeği iticisini diğer Falcon Heavy uçuşlarına yerleştirme konusunda başarısız olsa da bu durum, SpaceX için dünyanın sonu anlamına gelmiyor. Merkez çekirdeği iticisi, roketlere yerleştirilebilseydi SpaceX, uzun vadede ciddi bir zarardan kurtulabilirdi ancak tekniğini kusursuzlaştırmaya çalıştıran uzay araştırmaları şirketi için böyle harcamaların çok büyük bir önem arz etmediğini de belirtmekte fayda var.