Elon Musk, Elektrikli Uçakların 5 Yıl İçinde Göklerde Olacağını İddia Etti

Elon Musk, Twitter üzerinden belirli iddialarda bulunarak gelecekte nelerle karşılaşabileceğimizi söylemesiyle biliniyor. Musk'ın son iddiasıysa havacılık dünyasında çığır açacak nitelikte oldu.

Twitter üzerinde Ninja isimli bir kullanıcıya cevap veren Musk, yeterli yoğunlukta bataryaların ortaya çıkmasıyla birlikte birkaç yıl içerisinde elektrikli uçakların ortaya çıkacağını bildirdi.

Açıklamalarının devamında Jet A'nın Lityum İyon bataryalardan daha yoğun enerjiye sahip olduğunu velirten Musk, elektrikli motorların daha hafif olduğunu ve depolanmış enerjiyi harekete dönüştürmede yanmalı motorlardan daha iyi olduğunu da ekledi.

Birçok kişi Musk'ın söylediklerini onaylasa da diğer kişiler, Musk'ı abartılı görüşü sebebiyle eleştirdi.

Musk'ın ifadelerinin her zaman insanların tamamen dinleyeceği ifadeler olmadığını belirtmekte de fayda var. Herkesin elektrikli araca sahip olacağını söyleyen Musk'ın hâlâ planının gerisinde olması da bunun bir örneğini teşkil ediyor.

Elektrikli uçakları 5 sene içerisinde görebilir miyiz sorusu şu an için fazlasıyla belirsiz olsa da zaman geçtikçe yeni gelişmeleri sizlere aktaracağız.