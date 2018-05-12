Dev Projede İlk Aşama Tamam! Elon Musk'ın ''Trafikten Kaçış Tüneli'' Testlere Başlıyor

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su ABD'li girişimci Elon Musk'ın kurduğu Boring Company'ye ait Hyperloop One tünelinde çok önemli bir aşama geçildi. Instagram hesabından bir videoyla açıklama yapan Musk, Los Angeles ve San Francisco arasını 30 dakikaya indirecek yer altı tünelinin Los Angeles kısmının neredeyse bittiğini söyledi.

BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE ÜCRETSİZ TEST SEFERLERİ DÜZENLENECEK

Birkaç ay içerisinde yetkililerden gerekli izinleri aldıktan sonra ücretsiz test seferleri düzenleyeceklerini duyuran Musk, projede beraber çalıştığı herkese teşekkür etti. Musk, kurdukları sistemin "yayalara ve bisikletlilere otobüs ücretlerinden daha az bir fiyata mâl olmasına" öncelik verdiğini hatırlattı.

SÜRTÜNMESİZ ORTAMDA ÇOK YÜKSEK HIZLARA ULAŞABİLİYOR

Testleri ABD'nin Nevada Çölü'nde devam eden Hyeperloop One, manyetik alan ve sıkıştırılmış hava akımı sayesinde sürtünmesiz ortamda çok yüksek hızlara ulaşabiliyor. Los Angeles Kent Konseyi, Sepulveda Bulvarı'na paralel olarak ilerleyen 4,5 kilometrelik test tünelinin çevresel için yeşil ışık yakmıştı. Ancak tüm şehir için gerekli inceleme yıllar sürebilir.

AĞUSTOSTA HIZ REKORU KIRILMIŞTI

Manyetik alan ve sıkıştırılmış hava akımı sayesinde sürtünmesiz ortamda çok yüksek hızlara ulaşarak insan taşıyabilecek kapsül projesi Hyperloop One, Ağutos ayında gerçekleştirilen ikinci test sürüşünde hız rekoru kırılmıştı. Mayıs 2016'daki ilk aşama testinde saatte 112 kilometreye çıkan Hyperloop One, ikinci aşama testi için 436 metrelik bir tünelde saatte 310 kilometre hıza ulaştı.

LOS ANGELES VE SAN FRANCİSCO ARASI 30 DAKİKAYA İNECEK

Manyetik alan ve vakum gücü kullanılarak saatteki hızı saatte bin kilometreyi geçmesi beklenen Hyperloop ile normalde altı saat süren Los Angeles ve San Francisco arası 30 dakikaya inebilecek.

PROJE 10 YILDA TAMAMLANACAK

Proje için kapsülün geliştirilmesi ve gereken tünellerin açılması, Musk'ın aralıkta kurduğu üçüncü şirketi Boring Company çatısında gerçekleştiriliyor. Musk'ın deyişiyle 10 yılda tamamlanacak proje için, İsviçre Alplerinden geçerek dünyanın en uzun tren yolu rekorunu elinde tutan Gotthard Base Tüneli'nin iki katı uzunluğunda bit tüp-tünel inşa edilecek.

''HIRSLI'' PROJE MİLYAR DOLARLARI BULABİLİR

Uzmanlara göre bu denli "hırslı" bir projenin finansmanı ve federal bölgelerden, yerel otoritelerden izin alınması milyar dolarları bulabilir.