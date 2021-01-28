Elon Musk, Cyberpunk 2077'nin Tesla S modelde oynanabildiğini duyurdu

2020'nin merakla beklenen oyunu Cyberpunk 2077 çıktığı günden beri gündemden düşmedi. Kimi zaman sonsuz buglarıyla gündeme gelen oyun kimi zaman konusuyla beğenileri topladı. Elon Musk da konuya dahil olan bir isim oldu ve Cyberpunk 2077'nin Tesla S modelde oynanabildiğini duyurdu.

Tesla'nın CEO'su ve Space X'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk yepyeni model Tesla S'i henüz yeni tanıttı ve araçta bulunan oyun sisteminin yüksek sistem gereksinimlerine sahip Cyberpunk 2077'yi araçta bulunan iç ekranda çalıştırabildiğini Twitter'dan paylaştığı görsellerle duyurdu.

ELON MUSK, CYBERPUNK 2077'Yİ TESLA S MODELDE ÇALIŞTIRDI

İlk Tesla modelinin 2012'de çıkmasından itibaren büyük bir gelişime uğradığını görüyoruz. Adından sıkça söz ettiren Elon Musk, teknolojinin tüm parçalarını bir araya getirmeye de devam ediyor. Son olarak araç içerisinde yer alan iç ekranlarda oyun oynanabileceğini söyleyen Elon Musk'ın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Elon Musk , aracın iç ekranının CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077'sini çalıştırabileceğinibelirtti. Yeni Model S, sürücü ve yolcu koltukları arasında 2200x1300 çözünürlüklü 17 inç portre ekrana sahip. ayrıca aracın orta konsolunun altında yolcular için ek bir ekran da yer alıyor. Tesla'dan gelen ek bilgiler sonrasında "Tesla Arcade"in, gücü de öne çıkmış oluyor.

Elon Musk tarafından paylaşılan fotoğrafta aralarında Witcher'da görülen pek çok oyun ekranda bulunuyor. Sürücüsüz deneyim sunan elektrikli Tesla'da oyun oynamak oyuncular için keyif verici bir tat sunabilir.