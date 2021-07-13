Elon Musk, aleyhine açılan SolarCity davasında ifade verdi: 'Tesla'nın patronu olmaktan nefret ediyorum'
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BBC

Elon Musk, aleyhine açılan SolarCity davasında ifade verdi: 'Tesla'nın patronu olmaktan nefret ediyorum'

Elon Musk, aleyhine açılan SolarCity davasında ifade verdi: 'Tesla'nın patronu olmaktan nefret ediyorum'
BBC - Haberler | Dünya

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin hissedarlarının açtığı davada mahkemeye yaptığı savunmada, Tesla'nın yöneticisi olmaktan hoşlanmadığını söyledi.

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin hissedarlarının açtığı davada mahkemeye yaptığı savunmada, Tesla'nın yöneticisi olmaktan hoşlanmadığını söyledi.

Şirket patronu olmaktan "nefret ettiğini" söyleyen Musk, "Zamanımı tasarım ve mühendisliğe ayırmayı isterdim" ifadelerini kullandı.

Elon Musk, Tesla hissedarlarının açtığı ve 2,6 milyar dolarla şimdiye kadarki en yüksek bireysel ödemenin talep edildiği dava nedeniyle mahkeme karşısına çıktı.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hissedarları, Elon Musk'ın, Tesla üzerindeki nüfuzunu kullanarak şirketi 2016'da yine kendisine ait güneş paneli üreten SolarCity şirketini iflastan kurtarmaya zorladığını iddia etmiş ve Musk aleyhine dava açmıştı.

Davacılar, Musk'ın SolarCity ile yürütülen müzakereleri yönettiği ve yönetim kuruluna fiyatın arttırılması yönünde baskı yaptığını ileri sürüyor. Dava metninde yüksek fiyatın, SolarCity'nin en büyük hissedarı olan Musk'a çıkar sağladığı kaydediliyor.

Davacılar SolarCity'nin kurucularından olan Musk'ın kuzenlerinin de bu anlaşmadan fayda elde ettiğini iddia ediyor.

Musk, söz konusu anlaşma yapıldığı dönemde Tesla ve SolarCity şirketlerinin ikisinde de yüzde 22 hisseye sahipti.

Suçlamaları reddeden Elon Musk, hisseye karşı hisse takası yapıldığını, iki şirkette de aynı oranda hisseye sahip olduğu için de mali kazanç elde etmediğini savundu.

İki hafta sürmesi beklenen davada, söz konusu kurtarma anlaşması zamanında Musk'ın çoğunluk hisseye sahip olmamasına karşın şirkette kontrol gücünün olup olmadığı da sonuca bağlanacak.

Şirketin yönetim kurulu üyeleri üzerinde baskı oluşturduğu iddiasını kabul etmeyen Elon Musk, anlaşmanın, yeşil enerjiyle çalışan cazip araçlar geliştirme planının parçası olduğunu ileri sürdü.

Davacılar, Musk'ın kurtarma anlaşmasının 2 milyar 600 bin dolarlık maliyetini geri ödemesini ve SolarCity'nin hisselerindeki karlarını geri vermesini istiyor.

Tesla'nın piyasa değeri, köklü otomotiv devleri General Motors, Ford, Fiat Chrysler ve Toyota'nın toplam piyasa değerinden daha fazla.

Elon Musk, Aralık 2020'de Twitter'dan attığı mesajda üç yıl önce mali darboğazdan geçerken şirketini Apple'a satmayı düşündüğünü ama Apple CEO'su Tim Cook'un görüşmek istemediğini söylemişti.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın bu yılın başında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini olduğu açıklanmıştı.

Elon Musk, aleyhine açılan SolarCity davasında ifade verdi: 'Tesla'nın patronu olmaktan nefret ediyorum'
Elon Musk, aleyhine açılan SolarCity davasında ifade verdi: 'Tesla'nın patronu olmaktan nefret ediyorum'
Elon Musk, aleyhine açılan SolarCity davasında ifade verdi: 'Tesla'nın patronu olmaktan nefret ediyorum'
BBC
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Dünyanın gözü bu uçuştaydı! Elon Musk, tarihi uçuş öncesi Richard Branson'u ziyaret etmiş
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Elon Musk, aleyhine açılan SolarCity davasında ifade verdi: 'Tesla'nın patronu olmaktan nefret ediyorum' - Haberler
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