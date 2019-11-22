Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı
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Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı

Elektrikli araç endüstrisinde pazar lideri olan ABD'li Tesla yarı zırhlı yeni pick-up modeli Cybertruck'ı tanıttı. Tanıtımda sahneye çıkan şirketin CEO'su Elon Musk, sağlamlığıyla ön plana çıkarılan aracın camlarının daha ilk denemede kırılmasıyla şaşkınlığını gizleyemedi.

22.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:19
Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı

Elektrikli araç endüstrisinde pazar lideri olan ABD'li Tesla yarı zırhlı yeni pick-up modeli Cybertruck'ı tanıttı. Tanıtımda sahneye çıkan şirketin CEO'su , sağlamlığıyla ön plana çıkarılan aracın camlarının daha ilk denemede kırılmasıyla şaşkınlığını gizleyemedi.


Musk söz konusu modelin özelliklerini sıralarken "zırhlı camların ne kadar dayanıklı olduğundan" bahsetti. Önce 3-4 metre yükseklikten bırakılan bir metal top sehpa üzerindeki dayanıklı camın üzerine atıldı. Metal top ilk başta cama herhangi bir zarar vermedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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